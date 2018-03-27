TSK ve ÖSO’dan Tel Rıfat’ta 2 köye operasyon

YPG’li teröristlerden temizlenmesi için Tel Rıfat’ın 1 kilometre doğusunda kalan Şeyh İsa ve Umm Havş adlı 2 köye hava destekli operasyon düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklar, Türk Özel kuvvetleri askerleri ve ÖSO güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor.

Dün gece Rus ve Türk askeri heyeti Tel Rıfat’ın güneyindeki Kafr Naya köyünde görüş alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, Türk askeri heyetinin Rus askerler ile Tel Rıfat ve etrafındaki köyler konusunda anlaşmaya vardıkları ve Şeyh İsa ve Umm Havş adlı 2 köye hava destekli operasyon düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan, Ankara’daki askeri kaynaklar, Tel Rıfat’a yönelik herhangi bir operasyon olmadığını bildirdi.