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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 260 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar 260 terörist etkisiz hâle getirildi.

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 260 terörist etkisiz hâle getirildi

23 Ocak 2018 22:44

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, “Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' planlandığı şekilde devam etmekte” denildi. 

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” ifadeleri yer aldı.

"1 asker şehit, 1 asker yaralı"

Açıklamanın devamında, "Harekat kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi. 

Musa Erdoğan
 

 

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