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TSK: 'Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu belirterek kara harekatının başladığını açıkladı.

TSK: Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır

21 Ocak 2018 12:39

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekatı” 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanarak, "Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.  

 

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