Diğer
Kategoriler

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 790 terörist etkisiz hâle getirildi

TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur"

TSK: Zeytin Dalı Harekâtında 790 terörist etkisiz hâle getirildi

01 Şubat 2018 10:04

Suriye’nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmak için 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında 790 terörist etkisiz hale getirildi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için 20 Ocak günü saat 17.00’den itibaren başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edildi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur” ifadelerine yer verildi. 

Derya Yetim
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç