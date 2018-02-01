TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 790 terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye’nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmak için 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında 790 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak için 20 Ocak günü saat 17.00’den itibaren başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edildi. TSK’dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Derya Yetim

