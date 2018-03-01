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TSK: 'Zeytin Dalı Harekatı’nda 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı'nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK: Zeytin Dalı Harekatında 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı

01 Mart 2018 23:41

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı

 

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