TSK: Zeytin Dalı Harekatında 899 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen terörle mücadele operasyonları, Zeytin Dalı Harekatı, hudut hattında güvenliğin sağlanması amacıyla son bir hafta içinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre, geçtiğimiz süreç içerisinde (26 Ocak - 3 Şubat 2018) , PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda; 2’si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirildi. 4 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 7 adet hafif silah, 2 kg amonyum nitrat, 7 kg tahrip kalıbı, bin 200 kg C-4 patlayıcı madde, 517 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 4 adet el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 14 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el telsizi ve 12 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi. 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlar sırasında 4 asker şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı açıklandı.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 928 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 52 kg eroin, 63 kg uyuşturucu, 454 bin 232 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Açıklamada, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı bildirildi.

“Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan Türk konvoyuna, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir sivil personel şehit oldu, bir asker ile bir sivil personel yaralandı.

“Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 899 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi”

Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında, harekatın başlangıcından itibaren Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edildi. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 asker şehit oldu, 57 asker yaralandı.

Caner Ünver