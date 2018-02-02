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TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.

TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı

02 Şubat 2018 09:04

TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:

" 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası, 3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."  

 

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