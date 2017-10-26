Diğer
Kategoriler

TSK’da 70 muvazzaf askere gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıktı.

TSKda 70 muvazzaf askere gözaltı kararı

26 Ekim 2017 09:15

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanan örgütün asker imamının itirafları sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) örgüt üyesi 70 muvazzaf askerin kimliği deşifre edilmişti. Bu isimler arasında yer alan Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında görev yapan 46 subay, 20 astsubay ve 4 uzman erbaş hakkında gözaltı kararı çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 31 ilde 70 askerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan askeri personelin gün içerisinde operasyonun yürütüldüğü Konya’ya getirilmesi bekleniyor. 

H.İbrahim Parlak

Etiketler: fetö, Konya, tsk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç