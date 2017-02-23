Genç Gönüllüler Kulübü, "28 Şubat'ın Canlı Şahitleri" konulu panel düzenledi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi toplantı salonundaki panel öncesi konuşan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Murat Yurtsever, "28 Şubat dediğimiz o günlerin üzerinden 20 yıl geçti. Biz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak istedik ki o günleri bir defa daha burada gündeme getirelim, o günleri yaşayanların acı hatıralarını dinleyelim. Unutmadığımızı, ibret aldığımızı, bu acıların bir defa daha yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini gösterelim" dedi.

Bursa 28 Şubat Platform Başkanı Arif Çelenk, "28 Şubat'ın 20'inci yılı dolayısıyla hemen hemen 1 yıla dağılacak programlar icra edeceğiz. Bugün itibariyle 23'üncü programımız oluyor. Böyle bir programı icra ettiğimiz esnada bir haberin sevinci ile başlayacağız inşallah. Dün silahlı kuvvetlerde görev yapan subay ve astsubaylar eşleri baş örtülü olduğu için ordudan atılırken, artık TSK'da kadın subaylar istedikleri takdirde baş örtülü görev yapabilecekler" diye konuştu.

"Hayallerim yıkıldı"

Dönemin mağdurlarından Gülsüm Süslü de, "Medya o dönem atılan çamurları o kadar güzel yayınladı ki, halk İslami kesimlere karşı tepki koydu. Biz maalesef destek göremedik. Anne, baba ve 3-5 şuurlu Müslümanın dışında normal halk bizi desteklemedi. Çünkü medya onları çok güzel yönlendiriyordu" dedi.

Okula gittiği son dersi anlatan Süslü, "Ben o gün okuldan çıktıktan sonra eve gittim. Yıkılmış, ta yüreğimden vurulmuştum. O gün okulun son günü oldu. Benim hedeflerim, hayallerim yarım kaldı. Aradan 10 yıl sonra baş örtüsü yasağı kalktı. Herkes amirlik, memurluk yaparken ben hala lise mezunuydum" ifadelerini kullandı.

Samet Doğru