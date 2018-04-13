TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon: 18 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaklaşık bir yıldır süren teknik takipte, haklarında yakalama kararı verilen subayların örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları ve örgütün sivil imamlarından aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlendi. Mahrem yapılanmada örgüt üyelerinin ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları ve ‘operasyonel hat’ tabir edilen hattan birebir görüşme yaptıkları, cep telefonlarını kullandıkları tespit edilirken, operasyon için düğmeye basıldı.

Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari, Erzurum ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 9 yüzbaşı ve 4 üsteğmen olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alınırken, albay rütbesinde olan 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.