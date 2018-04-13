Diğer
Kategoriler

TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 70 gözaltı kararı

Konya merkezli 34 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ortaokul, lise ve üniversite yıllarında örgüte ait evlerde yetiştirildiği tespit edilen 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSKdaki kripto FETÖcülere operasyon: 70 gözaltı kararı

13 Nisan 2018 09:50

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürüttüğü soruşturmada TSK içindeki mahrem yapılanması deşifre edildi.

Okul öncesi irtibatları da tespit edildi

Bu kapsamda ortaokul ve lise eğitimleri sırasında örgütün öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendisine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, TSK içerisine kripto muvazzaf sözleşmeli askeri personel olarak yerleştirildikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi. 70 sözleşmeli askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 34 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

İbrahim Yetkin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç