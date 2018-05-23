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TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 70 gözaltı kararı!

Konya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TSKdaki kripto FETÖcülere operasyon: 70 gözaltı kararı!

23 Mayıs 2018 09:31

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmada, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele 'mahrem sorumlululuk' yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit edilen şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Soruşturmada, 43'ü muvazzaf, 27'si ihraç 70 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

İbrahim Yetkin
 

 

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