TSK’dan 1 haftada teröre büyük darbe! 58 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelesini devam ettirirken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında; 10 Ağustos-17 Ağustos 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari ve Şırnak'ı teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiğini belirten TSK, "Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap (İncebel / Kato Dağı) ile Şırnak Merkez (Budak ve Namaz Dağı) ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş, icra edilen operasyonlarda; 58 terörist etkisiz hale getirilmiş, 26 adet piyade tüfeği, 3 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar (2 Adet AT-4 Güdümlü Tanksavar Silahı), 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 35 adet silah, 2 bin 500 kilogram amonyum nitrat, 38 adet el bombası, bin 587 adet hafif silah mühimmatı, 2 adet antitank mayını, 1 adet roketatar roketi, 1 adet roketatar sevk fişeği, bin 814 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet akü, 1 adetel dürbünü, 25 adet gaz maskesi, 1 adet jeneratör, 2 adet silah namlusu, 124 adet şarjör, 2 adet telsiz, 33 adet tüp ele geçirilmiş, 17 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Siirt merkez, Tuzkuyusu Köyü mevkiinde, İHA ile tespit edilen ve Taarruz Helikopter Kolu (ATAK) ile ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist ile ilgili yapılan araştırmada; Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e EYP’li saldırı düzenleyen ve Baykan-Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Öldürülen teröristlerin sözde Garzan Eyaleti, Siirt Beştova Gücü Sorumlusu Dilşer Berhudan, İran uyruklu Ekber Ebdal (31), Siirt merkez nüfusuna kayıtlı Cihan Çelik (21) oldukları tespit edildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar neticesinde 118 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 738 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 7 asker şehit oldu, 12 asker ise yaralandı.

Örgüt önemli kayıplar verdi

Bu hafta özellikle Şırnak Beytüşşebap (İncebel/Kato Dağı) ile Şırnak Merkez (Budak ve Namaz Dağı) ve Hakkari Yüksekova bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbe indirilirken, örgütün önemli kayıplar vermesi sağlandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen ve örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların, bölücü terör örgütünü baskı altına aldığı görülüyor.

Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 8 bin 738 kişi yakalandı ve çok miktarda kaçak sigara ele geçirildi.

Suriye’nin kuzeyinde yapılan harekat

Suriye’nin kuzeyinde yapılan harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla yapılan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Özellikle bu hafta içinde, düştükleri bataklıktan kurtulma isteğiyle silahlarını bırakarak teslim olan teröristlere yenileri eklenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı ve caydırıcı operasyonları ile kararlı duruşunun etkisi görülmektedir. Bölücü terör örgütünün, elemanlarının büyük bir bölümünü yitirmesi; yeni katılımların da azalması nedeniyle, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü bilinmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, sabır, kahramanlık ve fedakarlıkla tehdidin kaynağı neresi olursa olsun, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."

