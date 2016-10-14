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TSK’dan 15 Temmuz gecesi haberine yalanlama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanlığının nizamiye kapısı önündeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere dayanarak yazılan “Genelkurmay Karargahındaki çatışma anları güvenli kamerasında” başlıklı haberi yalanladı.

TSKdan 15 Temmuz gecesi haberine yalanlama

14 Ekim 2016 20:50

TSK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, darbe girişiminin başladığı saatlerde, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i kaçırmaya çalışan darbeci askerlerden Emir Subayı Binbaşı Mehmet Akkurt, makam aracıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıkmak isterken Muhafız Tabur Komutanı Yarbay Tolga Kılıçarslan tarafından engellendi.

Yapılan açıklamada, bahsi geçen haberde darbeci olarak tanımlanan ve makam aracının çıkışına izin vermeyen Yarbay Kılıçarslan’ın darbeci olmadığı ve Orgeneral Güler’i darbeci askerlerin elinden kurtarmaya çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, “Muhafız Tabur Komutanı Yarbay Kılıçarslan, makam aracının çıkışına izin verilmemesi üzerine darbeci Emir Subayı Binbaşı Akkurt tarafından karnından ve başından yaralanmıştır. Binbaşı Akkurt’un yanında bulunan Takım Komutanı kahraman Üsteğmen Muhammed tarafından da Binbaşı Akkurt alnından vurularak öldürülmüştür” denildi.

Açıklamada, makam aracının çıkışına izin vermeyen askerlerin cuntacı olarak tanımlanmasının yanlış olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Orgeneral Güler’in darbeci olan makam şoförü aracını Yarbay Kılıçarslan’ın üzerine sürdü. Darbe girişimini engellemeye çalışan askerlerle cuntacılar arasında başlayan çatışmada bazı askerler yaralandı. Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından nizamiyeye gelen başka bir otomobil, yerdeki yaralıları gördükten sonra olay yerinden uzaklaşarak yeniden karargaha girdi. Çatışma devam ederken bazı askerler Orgeneral Güler’i kurtardı.”

Etiketler: genelkurmay


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