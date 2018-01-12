TSK'dan 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama: '7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, yıl içerisinde, detayları müteakip maddelerde açıklanan, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 bin 239 ve DEAŞ terör örgütüne mensup 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca denizlerimizdeki hak ve menfaatlerin korunması maksadıyla, tüm denizlerde sancak ve varlık gösterildi, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Karadeniz Uyumu Harekatı ve Ege Denizi'ndeki görevlerin icrasına devam edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu faaliyetlere ilave olarak BM, NATO, AB ve uluslararası/ikili anlaşmalar çerçevesinde başta KKTC olmak üzere yurt dışında Barışa Destek Harekatı ve dost silahlı kuvvetlerin eğitimlerine katkı sağlanması kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, milli modern silah/araç sistemleri ile siber yetenekler dahil Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri imkan ve kabiliyetlerini artırma, 'etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetler' vizyonunu sürekli geliştirme yönünde önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9 bin 236 personel hakkında ihraç işlemi yapıldı, 5 bin 399 personel tutuklu. Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam ediyor.

PKK/KCK terör örgütü ile mücadele

2017 yılı içerisinde, PKK/KCK terör örgütünün yurt içi ve sınır ötesi barınma ve faaliyet alanlarında terörle mücadele harekatına aralıksız devam edildi. Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekatı ile desteklenen operasyonlarda, 46’sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi. Silah, mühimmat ve malzeme olarak, toplam 2 bin 889 adet muhtelif cins ve çapta silah, 7 bin 213 adet ağır silah mühimmatı, 77 adet molotof kokteyli, 68 ton muhtelif tipte patlayıcı madde, 3 bin 344 adet el bombası, 794 bin 245 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, bin 768 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan bin 958 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün finansal kaynağını oluşturan faaliyetlerden kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde yaklaşık 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 adet kök kenevir, 26 bin 483 hap, bin 84 muhtelif silah ile çok miktarda canlı hayvan, kaçak sigara, akaryakıt, cep telefonu ele geçirildi.

Sınır ötesinde icra edilen harekat ve faaliyetler

Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı icra edilen operasyonel faaliyetlere ilave olarak; başta DEAŞ olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütleri ile mücadelenin desteklenmesi maksadıyla kurulan Gedu üs bölgesinden bugüne kadar yapılan atışlar neticesinde 717 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 1 adet tank, 5 adet çekili top, 110 adet araç, 5 adet cephanelik, 1 adet muhabere merkezi, 24 adet top, 39 adet katyuşa füzesi, 1 adet çok namlulu roketatar ve 97 adet havan mevzii imha edildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda (FKH), TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bu çerçevede, harekatın başlangıcı olan 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 3 bin 598 terörist (3 bin 60’ı DEAŞ, 538’i PKK/KCK/PYD-YPG) etkisiz hale getirildi. DEAŞ’a ait, ağır silahların da dahil olduğu 308 araç, 5 adet drone, 61 adet komuta kontrol merkezi/sistemi, 39 adet cephanelik, 21 adet bombalı araç imalathanesi, PKK/KCK/PYD-YPG’ye ait; 28 adet silahlı araç, 2 adet drone, 28 adet savunma mevzii imha edildi. İcra edilen patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları kapsamında 11 bin 210 adet EYP ve 5 bin 448 adet muhtelif mayın etkisiz hale getirildi. FKH süresince DEAŞ, PKK/PYD-YPG terör örgütlerine yönelik toplam 303 hava harekatı icra edildi. Harekat alanında PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, TSK birlikleri 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapıyor. Bu kapsamda, 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. TSK bölgedeki görevlerini Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor. Suriye’de bir terör koridoru oluşumunu engellemek ve kalıcı bir güven ortamı oluşturmak maksadıyla, tüm terör örgütleri ile kapsamlı ve etkin bir şekilde mücadeleye devam ediliyor. Bu faaliyetler esnasında 197 asker (67 şehidimiz FKH bölgesinde olmak üzere) şehitlik mertebesine ulaşmış, 766 asker ise yaralandı.

Yurt dışında icra edilen görevler

Ayrıca, küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak maksadıyla NATO, BM, AB nezdinde icra edilen harekat faaliyetleri ile uluslararası/çok uluslu ve ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle ilgili olarak, NATO görevleri kapsamında, 2015 yılından beri Afganistan’da devam etmekte olan Kararlı Destek Misyonuna (RSM) destek sağlanıyor. Bu görev çerçevesinde, Türkiye tarafından Başkent (Kabil) Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığı görevine ilave olarak Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı da işletiliyor. 1999 yılından beri devam etmekte olan Kosova Gücüne (KFOR), motorlu piyade bölüğü, irtibat ve izleme timleri ve destek unsurları ile katkı sağlanıyor. 2016 yılından beri devam etmekte olan Deniz Muhafızı Harekatına (OSG), denizde durumsal farkındalığının artırılması, denizde terörizmle mücadeleye destek verilmesi ve deniz güvenliği için kapasite oluşturulması maksadıyla, yüzer/dalar unsurlar ve Mobil Eğitim Timleri ile destek sağlanıyor.

BM Harekatları kapsamında; 2006 yılından beri devam etmekte olan BM Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) bir suüstü gemisi ve Nakura/Lübnan’da bulunan karargaha personel desteği, 1999 yılından beri devam etmekte olan BM Kosova Misyonuna (UNMIK) personel desteği, 2013 yılından beri devam etmekte olan BM Somali Yardım Misyonuna (UNSOM) personel desteği sağlanıyor. Avrupa Birliği harekatı kapsamında 2004 yılından beri devam etmekte olan Bosna-Hersek ALTHEA Harekatına, manevra bölüğü ve irtibat-izleme timleri ile destek sağlanıyor. Uluslararası harekat kapsamında 2008 yılından beri devam etmekte olan Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluğu ve denizde terörizm ile mücadele faaliyetlerine 29 Haziran-02 Kasım 2017 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Birleşik Görev Kuvveti-151’e (CTF-151) komuta edilerek katkı sağlandı. Ayrıca Bahreyn’de konuşlu Birleşik Deniz Kuvveti Karargahına personel desteği de sağlanıyor.

İkili ilişkiler kapsamında; Somali Türk Görev Kuvveti (STGK) tarafından 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren Somali Harp Okulunda 100 ve Astsubay Okulunda 45 öğrencinin eğitim/öğretim faaliyetlerine başlandı. Eğitim gören personel Somali’nin terörle mücadele harekatı kapsamında görev yapacak. TSK, Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ve dünya barışına destek sağlamak maksadıyla Somali’de görevine devam ediyor. Katar’a ilk olarak 2015 yılında konuşlanan Kara Unsur Komutanlığı, 2017’de icra edilen müşterek tatbikat sonrasında Tarık Bin Ziyad Kışlasında göreve başladı. 2017 yılında Katar Birleşik Müşterek K.lığına dönüşen birlikler halen eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; teknolojik gelişmeler yakından takip ediliyor, özellikle günümüzde büyük önem kazanan siber savunma alanındaki gelişmelere öncelik veriliyor. Bu kapsamda, siber savunma yeteneklerinin artırılması, bu yeteneklerin milli olarak üretilmiş donanım ve yazılımlar ile kazanılması ve siber savunma alanında yetiştirilmiş nitelikli insan gücü tarafından milli menfaatlerin yönünde kullanılması için yoğun gayret sarf ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 2017 yılında teslim alınan başta ATAK Taarruz Helikopterleri, CH-47 Yük Helikopterleri, İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA), füze sistemleri, amfibi ve denizaltı kurtarma gemileri, A400 M ulaştırma uçakları ve Milli Piyade Tüfeği ile harekat etkinliğini artırmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde envantere alınacak özellikle yerli savunma sanayi ürünleri olan, çok daha modern silah sistemleri ve teçhizatla, günümüzün muharebe ortamında etkinlik ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.