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TSK'dan 21 yabancı astsubay mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda Türk ve misafir yabancı askeri personel için Balıkesir'de mezuniyet töreni yapıldı.

TSKdan 21 yabancı astsubay mezun oldu

16 Ağustos 2017 14:15

Balıkesir Astsubay Meslek Okulunu'ndaki mezuniyet törenine Vali Ersin Yazıcı ile çok sayıda davetli katıldı. Okul Komutanı Piyade Albay Evren Ünal, törende mezun olan genç astsubay ve ailelerine seslendi. 15 KKTC, 4 Somali ve 2 Afgan olmak üzere toplam 21 misafir askeri personelin mezuniyet töreni için bir araya geldiklerini ifade eden Evren Ünal, "Türk ordusunun kuruluş tarihi, M.Ö. 209 yılı ile başlamaktadır. Bu ordunun önemli bir lider personeli olan astsubaylarımızı yetiştiren okulumuz yüksekokul seviyesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim ve öğretimlerini başarı ile bitiren öğrenciler, ilgili programa ait, YÖK denkliği olan, ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan diploma eki ile mezun edilmektedir" dedi.

Mezun astsubaylar adına dönem birincisi Topçu Astsubay Çvş. Cem Özdemir konuşma yaptı. Özdemir diplomasını Vali Ersin Yazıcı'nın elinden aldı. Mezuniyet ikincisi P. Asb. Çvş. Mustafa Kanlı'nın belgesini Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, mezuniyet üçüncüsü Bakım Asb. Çvş. Burak Aygün'ün belgesini MSÜ Genel Sekreter Yrd. Alb. Mehmet Örken verdi. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: astsubay, mezun, tsk


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