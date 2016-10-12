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TSK’dan 233 asker daha ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; 158'i subay 233 personel ordudan ihraç edildi

TSKdan 233 asker daha ihraç edildi

12 Ekim 2016 11:29

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 201, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 olmak üzere 233 personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraçlar sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığından 201, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 32 olmak üzere toplam 233 personel daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Bu kişilerden 158’inin subay, 67’sinin astsubay ve 8’inin uzman erbaş olduğu ifade edildi.

İhraç kararları Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden de duyuruldu. 

 

    

Etiketler: ihraç kararları, Milli Savunma Bakanlığı, tsk, twitter


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