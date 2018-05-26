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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK'dan açıklama! '2 terörist etkisiz hale getirildi'
26 Mayıs 2018 13:37
TSK'dan açıklama! '2 terörist etkisiz hale getirildi'
TSK:"Şemdinli bölgesinde yapımı devam eden kalekol şantiyesine roket atışıyla tacizde bulunan 2 terörist, İHA’lar tarafından takip edilerek güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiştir."
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26 Mayıs 2018 13:37
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