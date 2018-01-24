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TSK'dan Afrin açıklaması!

TSK: En az 287 terörist etkisiz hale getirildi

TSKdan Afrin açıklaması!

24 Ocak 2018 19:13
 

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