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TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nın 6. gününde 14 uçağın katıldığı hava harekatında 25 hedefin imha edildiği belirtildi.

TSKdan Afrin açıklaması

25 Ocak 2018 20:01

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Zeytin Dalı Harekatı’nın gidişatına yönelik yapılan açıklamada, "’Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

 

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