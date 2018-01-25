TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Zeytin Dalı Harekatı’nın gidişatına yönelik yapılan açıklamada, "’Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.