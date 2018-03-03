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TSK'dan Afrin açıklaması !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün kritik öneme sahip olan Raco beldesi dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığını, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2516'ya ulaştığını bildirdi.

TSKdan Afrin açıklaması !

03 Mart 2018 19:16

Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 3 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Raco beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi. 

 

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