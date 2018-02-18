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TSK'dan Afrin açıklaması! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614 oldu

Zeytin Dalı Harekatı 30. gününde başarıyla devam ederken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 614’e yükseldi.

TSKdan Afrin açıklaması! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614 oldu

18 Şubat 2018 10:01
 

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