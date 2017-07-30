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TSK’dan bölücü terör örgütüne ağır darbe !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak/Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSKdan bölücü terör örgütüne ağır darbe !

30 Temmuz 2017 08:55

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak/Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener operasyonu kapsamında İHA ile yapılan gözetleme esnasında Türk birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Teslim olan BTÖ mensubunun ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı BTÖ mensubunun ve sözde karargah takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri


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