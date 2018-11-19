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TSK'dan Ege'de mahsur kalan 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon

TSK'dan Ege'de mahsur kalan 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon
TSK'dan Ege'de mahsur kalan 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 40 civarında göçmen Yumurta Adası'nda mahsur kaldı.

 Mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege Denizi'nde operasyona başladı. Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı. 

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 40 civarında göçmen Ege Denizi'nde bulunan Yumurta Ada'da mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.  

Bahadır Demirçeviren
 

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