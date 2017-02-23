TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 23 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın DEAŞ terör örgütü mensuplarından temizlenmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği, iki mahallede daha kontrolün sağlandığını bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 90 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların baskı altına alındığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda barınma maksatlı kullanılan 12 bina, bir tünel ve bir bombalı aracın imha edildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, bir bombalı aracın da imha edildiği kaydedildi. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 56 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye’nin kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermekte olduğunun altı çizildi.

Uğur Kan Yüksek