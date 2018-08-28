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Asayiş »
TSK'dan 'F-35' açıklaması!
28 Ağustos 2018 21:07
TSK'dan 'F-35' açıklaması!
TSK:"F-35’te Türk Pilotu Türk pilotlarının ABD’de devam eden eğitimleri kapsamında pilotumuz tarafından ilk F-35 uçuşu 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. "
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28 Ağustos 2018 21:07
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