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TSK'dan FETÖ ile irtibatlı olan 3 bin 665 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 665 personelin FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu için ihraç edildiğini açıkladı.

TSKdan FETÖ ile irtibatlı olan 3 bin 665 personel ihraç edildi

17 Kasım 2016 12:22

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığının 2017 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 665 personelin FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu için ihraç edildiğini belirterek, "Neticede 16 bin 423 öğrenciyle beraber değerlendirildiğinde 20 bin 88 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kesilmiştir. Ayrıca, 2 bin 855 personelin de soruşturma işlemleri sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: tsk


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