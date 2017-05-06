TSK'dan flaş açıklama: 152 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Şırnak-Beytüşşebap, Kato Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; tespit edilen 9 mağara ve arazide yapılan aramalarda, bir RPG-7 roketatar, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, iki Mavzer piyade tüfeği, üç Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, dört roketatar mühimmatı, bir roketatar sevk fişeği, 900 Biksi makineli tüfek fişeği, 20 Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 130 metre kablo, iki hard disk, birharici hard disk, bir güneş paneli, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22 tüp, 200 paket sigara, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari/Yüksekova’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 31 Doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 97 Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, beş Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ağrı-Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü halde 700 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Ağrı-Doğubayazıt’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, iki adet büyük mutfak tüpü içerisinde 70 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.

Bitlis-Güroymak’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde gıda maddesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen dört adet alt kısımları kesilmiş piknik tüpü ele geçirildi.

Bitlis-Tatvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 25 çift spor ayakkabısı ile 53 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

Mardin-Savur’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; üç ayrı noktada, taşların altına gizlenmiş vaziyette 51 fünye, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin - Artuklu’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde; bir adet RPG-7 roketatar, bir adet Biksi makineli tüfek, 20 Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 1,5 kilogram TNT patlayıcı madde, 10 fünye, 150 adet büyük pil ve 300 gram içeriği tespit edilemeyen kimyasal madde ele geçirildi.

Mardin - Ömerli’de, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

03 Mayıs 2017 tarihinde 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında Hakkari-Çukurca Güvendağı üs bölgesinin 2 bin 600 metre güneydoğusunda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki bölücü terör örgütü mensubunun havan ve uçaksavar atışları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Daha sonra yapılan arazi keşfinde ayrıca iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari'nin Kuzey Irak tarafında (sınır ötesinde) 78 bölücü terör örgütü mensubu, yurt içinde ise 74 (Şemdinli’de 15, Çukurca’da 29, Yüksekova’da 30) bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 152 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Enise Vural

