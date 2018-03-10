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TSK'dan flaş açıklama! 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, '1 haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.

TSKdan flaş açıklama! 18 terörist etkisiz hale getirildi

10 Mart 2018 18:21

Ayrıntılar birazdan...

 

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