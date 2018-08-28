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TSK'dan flaş açıklama: 2 şehit, 9 yaralı

TSK: "Hakkâri bölgesinde, 28 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonrasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."

TSKdan flaş açıklama: 2 şehit, 9 yaralı

28 Ağustos 2018 17:52
 

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