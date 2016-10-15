Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden önemli yurt içi olayları ile açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya görea, Hatay Hassa’da devam eden operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede yapılan aramada iki adet el bombası, 20 adet 12,7 mm fişek, 140 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, dört adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet termal silah dürbünü, bir adet gece görüş dürbünü, bir adet el telsizi, bir adet sırt çantası, bir adet Zagros keskin nişancı tüfeği mekanizması ve iki adet uyku tulumu ele geçirildi.

Hakkâri Çukurca’da devam eden operasyonda; bir mağara oyuğunda daha önce etkisiz hale getirilmiş dört bölücü terör örgütü mensubu terörist cesedi bulundu. Tespit edilen sığınakta, bir adet Biksi makineli tüfeği, beş adet Kaleşnikof piyade tüfeği, iki adet RPG-7 roketatar, 14 adet el bombası, dört adet roketatar mühimmatı, 196 adet Biksi makineli tüfeği fişeği, 360 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 20 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak’ta devam eden operasyonda güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında; 13 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanmış bomba yüklü bir adet araç imha edildi. Muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında; iki adet el yapımı patlayıcı tespit / imha edildi. Tespit edilen bir sığınakta, bir adet roketatar sevk fişeği, 104 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 900 m kablo, 34 adet büyük boy pil, üç çift ayakkabı ve yarım bidon yağ ele geçirildi.

Muş Varto’da, güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında; tespit edilen 11 adet el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme imha edildi.

Diyarbakır Silvan’da tespit edilen bir sığınakta çok miktarda giyim / kuşam malzemesi ve erzak ele geçirildi.

Bitlis Tatvan bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, sığınak ve silah mevzileri düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.

Adıyaman’da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet telsiz, dört adet 18 kg.lık tüp, bir adet beş kg.lık tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

