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TSK'dan flaş açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 141'inci gününde, 335 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı açıklandı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzii imha edildiği, ilk tespitlere göre en az 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSKdan flaş açıklama

11 Ocak 2017 09:51

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 335 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda 3 barınma yeri, 2 kontrol noktası, 1 depo ve 6 silah ve savunma mevzii imha edildiği vurgulanarak, ilk tespitlere göre en az 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 21 ElYapımı Patlayıcı (EYP) imha edildiği, harekâtın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 842 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
10 Ocak 2017 tarihinde akşam saatlerinde tespit edilen 3 DEAŞ terör örgütü hedefine, yakınlarında dolaşan sivil halkın bulunması nedeniyle hava taarruzu icrasından vazgeçildiğine dikkat çekilerek," Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.
 

Etiketler: tsk


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