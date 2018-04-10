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TSK'dan 'flaş açıklama'

TSK;"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 09-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir."

TSKdan flaş açıklama

10 Nisan 2018 09:57

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Zap/Hakurk ve Şırnak kırsalındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve 4 terör hedefinin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlara dair bilgi paylaşımında bulundu. Açıklamada 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve 4 terör hedefinin imha edildiği ifade edildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 09-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir."

 

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