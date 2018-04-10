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TSK'dan 'flaş' açıklama

TSK, Cudi Dağı'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSKdan flaş açıklama

10 Nisan 2018 17:23
 

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