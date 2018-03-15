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TSK'dan flaş açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında Mardin Nusaybin'den yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan flaş açıklama: 8 terörist etkisiz hale getirildi

15 Mart 2018 13:39

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Dicle’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, üç adet G-3 piyade tüfeği, bir adet H-K-33 piyade tüfeği, sekiz adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makinalı tüfek, dört adet tabanca, sekiz adet el bombası, iki adet telsiz, üç adet RPG-7 R/A mühimmatı, 2.724 adet muhtelif çapta fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirildi. 

Hakkari/Merkez kırsal alanında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 550 kg patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı, dört adet pil bloğu, 10 adet elektronik devre ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis/Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 100 kg amonyum nitrat, bir adet telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.  

 

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