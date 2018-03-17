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TSK'dan flaş açıklama: Birlikler Afrin kuzeyinde buluştular

TSK, Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin kuzeyinde buluştuğunu bildirdi. Bu gelişme ile birlikte Afrin'in tamamen kuşatıldığı ifade ediliyor.

TSKdan flaş açıklama: Birlikler Afrin kuzeyinde buluştular

17 Mart 2018 15:44

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, Afrin kuşatmasının resmen başladığını bildirdi. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştu".

Öte yandan harekâtın 58. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 569'a ulaştığı ifade ediliyor. Harekât alanında çok sayıda köy daha teröristlerden arındırılırken, kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.

 

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