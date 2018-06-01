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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK'dan flaş açıklama! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2018 10:18
TSK'dan flaş açıklama! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Gri listede yer alan teröristlerden biri olan Soreş kod adlı Barış Coşkun etkisiz hale getirildi.
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01 Haziran 2018 10:18
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