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TSK'dan flaş açıklama! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Gri listede yer alan teröristlerden biri olan Soreş kod adlı Barış Coşkun etkisiz hale getirildi.

TSKdan flaş açıklama! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

01 Haziran 2018 10:18
 

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