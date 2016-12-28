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TSK'dan flaş El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 127'nci gününde 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 117 DEAŞ’lı teröristin yaralandığını bildirdi.

TSKdan flaş El Bab açıklaması

28 Aralık 2016 09:29

TSK, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın 127'nci gününde 28 Aralık 2016 saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik harekatın başarıyla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 117 DEAŞ terör örgütü mensubu yaralanmış, DEAŞ terör örgütüne ait 1 bombalı araç imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 7 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 154 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak teröristler baskı altına alınmış, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü kullanılamaz hale getirilmiştir.
DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

Onur Emre Durak 

 

Etiketler: El Bab, tsk


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