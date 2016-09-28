TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2016 tarihinde 12.00-12.10 saatleri arasında Kuzey Irak Gara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.

28 Eylül 2016 tarihinde 13.15-13.40 saatleri arasında Hakkari/Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzii ve sığınaktan oluşan 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Derya Yetim

