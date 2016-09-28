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TSK’dan Gara ve Hakkari Buzuldağı bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı savaş uçakları, Kuzey Irak’ta bulunan Gara bölgesi ile Hakkari Buzuldağı bölgesindeki terör hedeflerini vurdu.

TSKdan Gara ve Hakkari Buzuldağı bölgesine hava harekatı

28 Eylül 2016 17:51

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2016 tarihinde 12.00-12.10 saatleri arasında Kuzey Irak Gara bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlerin barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.
28 Eylül 2016 tarihinde 13.15-13.40 saatleri arasında Hakkari/Buzuldağı bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen barınma alanı, gözetleme yeri, Doçka mevzii ve sığınaktan oluşan 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi. 

Derya Yetim
 

Etiketler: tsk


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