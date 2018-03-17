TSK'dan 'hastane vuruldu' yalanına cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürerken başta batılı medya organları olmak üzere Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları devam ediyor.

Son olarak bazı yayın organlarında TSK'ya ait jetlerin Afrin'deki bir hastaneyi vurduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaya Genelkurmay Başkanlığı görüntülerle cevap verdi. Görüntülerde vurulduğu iddia edilen hastanenin sapasağlam ayakta olduğu görüldü.