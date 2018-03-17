Diğer
Kategoriler

TSK'dan 'hastane vuruldu' yalanına cevap

Dış basında yer alan karalama kampanyasına TSK'den jet cevap geldi. Afrin'de vurulduğu iddia edilen hastanenin sapasağlam ayakta olduğu bildirildi.

TSKdan hastane vuruldu yalanına cevap

17 Mart 2018 11:34
TSK'dan 'hastane vuruldu' yalanına cevap - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürerken başta batılı medya organları olmak üzere Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları devam ediyor.

Son olarak bazı yayın organlarında TSK'ya ait jetlerin Afrin'deki bir hastaneyi vurduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaya Genelkurmay Başkanlığı görüntülerle cevap verdi. Görüntülerde vurulduğu iddia edilen hastanenin sapasağlam ayakta olduğu görüldü.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç