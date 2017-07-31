Diğer
Kategoriler

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSKdan Irakın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

31 Temmuz 2017 15:40

Türk Silahlı Kuvvetleri, 31 Temmuz 2017 tarihinde öğleden sonra Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir korugan imha edildi, keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi.

29 Temmuz 2017 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Çiftlikköy’de icra edilen arazi taraması sırasında ise bölücü terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesinin (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.  

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: hava harekatı, Irak, tsk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!