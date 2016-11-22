TSK, Çukurca Işıklı Kartepe güneyinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen hedeflere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin (Silah mevzi ve iki barınak) tam isabetle imha edildiğini duyurdu. Hava harekatları sonucu ilk tespitlere göre toplam 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmüşleri kaydedildi. Buna göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının Çukurca’da 389, Hakkari genelinde ise 533 olduğu belirtildi.

Uğur Kan Yüksek