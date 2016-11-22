Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler

TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu bildirdi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSKdan Irakın kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler

22 Kasım 2016 15:45

TSK, Çukurca Işıklı Kartepe güneyinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen hedeflere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin (Silah mevzi ve iki barınak) tam isabetle imha edildiğini duyurdu. Hava harekatları sonucu ilk tespitlere göre toplam 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine dönmüşleri kaydedildi. Buna göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının Çukurca’da 389, Hakkari genelinde ise 533 olduğu belirtildi.

Uğur Kan Yüksek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç