TSK'dan Kandil harekatı: 35 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmede,"15 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine yapılan hava harekâtında 35 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

9 terörist daha!

Kuzey Irak’a ve Çukurca’ya düzenlenen hava harekatında 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkâri/Çukurca bölgelerine, 16 Haziran 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.