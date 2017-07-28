TSK’dan Kuzey Irak, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, 27 Temmuz 2017 günü Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekatta ayrıca bölgedeki teröristler tarafından kullanılan 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahının da imha edildiği kaydedildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.

Caner Ünver