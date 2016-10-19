TSK, 18 Ekim tarihinde 16.45-16.55 saatleri arasında Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, bölgede tespit edilen bir hedefin (sığınak) imha edildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden Türk savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

Açıklamada Hakkari’nin Çukurca kırsalında gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin ise, "18 Ekim tarihinde 19.56-20.21 saatleri arasında Çukurca kırsalına alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen silah mevzii ve barınak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

Uğur Kan Yüksek