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TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı!

26 Nisan 2017 17:53

TSK, 26 Nisan 2017 tarihinde 13.37-13.55 saatleri arasında Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması neticesinde çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınağın tahrip edildiğini, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun da bu arada etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.  

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: hava harekatı, kuzey ırak, tsk, Türk Silahlı Kuvvetleri


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