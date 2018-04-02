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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı...

TSK:"Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedef imha edildi"

TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı...

02 Nisan 2018 19:37
 

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