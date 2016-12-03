TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca’da devam eden hava destekli operasyonda; Irak kuzeyi Zap bölgesinden gelerek sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 20 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van Erciş’de güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 teröristin ölü olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, iki tabanca, altı el bombası, bir telsiz, iki kg TNT kalıbı, bir kg plastik patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ Karakoçan’da güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınakta, 160 kilogram gıda malzemesi, bir adet elektrikli ısıtıcı, bir adet ocak ve çok miktarda muhtelif temizlik malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.