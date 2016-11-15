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TSK’dan 'Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatı' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatı’nın Türkiye’nin ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, Pakistan ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

TSKdan Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatı açıklaması

15 Kasım 2016 19:19

Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Pakistan ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 19-28 Kasım 2016 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecektir. Tatbikatın amacı, katılan birlik/komutanlıkların gerçek harekat ve görevlere hazırlıklarını desteklemek maksadıyla koordineli denizaltı savunma harbi, denizaltı ve deniz hava harekatı eğitimlerine imkan sunmaktır” denildi.

Tatbikata katılan kuvvetler ise şu şekilde açıklandı:
“Mavi Balina-2016 Davet Tatbikatına; Türkiye’den; dört fırkateyn, beş denizaltı, bir korvet, bir lojistik destek gemisi, iki deniz karakol uçağı, dört helikopter, VLF BAFA (denizaltı cevapsız yayım istasyonu) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir görev uçuşu, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında; Kanada’dan bir fırkateyn ve İspanya’dan bir lojistik destek gemisi olmak üzere toplam iki gemi, Bulgaristan’dan bir fırkateyn, Pakistan’dan bir fırkateyn, Romanya’dan bir korvet, ABD’den bir muhrip ve bir deniz karakol uçağı, NATO Deniz Komutanlığı’ndan bir süratli analiz timi personeli, ABD, Bahreyn, Cezayir, Gürcistan, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan’dan toplam 16 gözlemci, iki karargah subayı ve üç Süratli Analiz Timi personeli katılacaktır. Tatbikat kapsamında, 21 Kasım 2016 günü saat 10.00’ da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında bir basın toplantısı icra edilecektir. Basın toplantısına katılmak isteyen basın yayın kuruluşu mensuplarının kimlik bilgilerini 16 Kasım 2016 günü saat 16.30’a kadar aşağıda belirtilen temas noktalarına bildirmeleri ve 21 Kasım 2016 tarihinde saat 09.00’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı/Marmaris’te hazır bulunmaları saygı ile duyurulur.”  

Caner Ünver


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