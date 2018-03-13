Diğer
Kategoriler

TSK’dan terör örgütüne büyük darbe...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde icra edilen arazi aramasında ele geçirilen 1 adet güdümlü tanksavar füzesi ve 5 adet roketatar mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

TSKdan terör örgütüne büyük darbe...

13 Mart 2018 16:23

Şırnak’ın merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin 100 adet makineli tüfek mühimmatı, 45 adet roketatar mühimmatı, bin adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet tanksavar füzesi mühimmatı (eski Yugoslavya menşei olduğu değerlendirilen), 4 adet taarruz el bombası, 20 adet dinamit ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 20 adet el yapımı patlayıcı imha edilirken, 20 kilo da amonyum nitrat ele geçirildi.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçan bir bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Hakkari merkezinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise birer adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.  

Seyid Fatih Poyraz

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç